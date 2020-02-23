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محمد الباز: مجدي يعقوب أحد رسل الله في الأرض

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:27 م
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الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
أمنية فوزي
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أشاد الإعلامي محمد الباز، بالدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، قائلًا: "مجدي يعقوب أحد رسل الله في الأرض لتنفيذ مشيئة الله"، موضحًا أن هناك حالة وطنية وإنسانية حول مجدي يعقوب، والبعض يحاول زرع الفتنة.

وعلق "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، على تصريحات الشيخ عبد الله رشدي، الداعية الإسلامي، الخاصة بـ الدكتور مجدي يعقوب، قائلًا: "حالة تطرف وجاهلية، وهو رجل خبيث المقصد وزارع للفتنة طوال الوقت".

وتابع موجهًا حديثه لـ الداعية: "من أنت لتتحدث باسم الله، عبد الله رشدي يقوم بنوع من الاعتداء على الله، ويعطي لنفسه صلاحيات ليست له"، مستكملًا: "لو عليا هطبق حد الحرابة على عبد الله رشدي؛ لأنه مفسد في الأرض، ويجب على النائب العام أن يحرر دعوة قضائية ضده".
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الكلمات المفتاحية

مجدي يعقوب عبد الله رشدي رسل الله الإعلامي محمد الباز

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