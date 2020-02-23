Advertisements
Advertisements
Advertisements

إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات محيط قطاع غزة

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:14 م
Advertisements
محيط قطاع غزة
محيط قطاع غزة
الفجر
Advertisements

أطلقت صفارات إنذار في مستوطنات محيط قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وأطلقت قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، في وقت سابق من مساء اليوم، وإنطلقت صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة.

وتم إطلاق نحو 20 صاروخًا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وأدى ذلك إلى إعلان بلدية عسقلان أنها تقرر فتح الملاجئ العامة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن يوم السبت الموافق 15 فبراير الجاري، أنه رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال آفيخاي أدرعي: إن "متابعة للإنذار الذي تم تفعيله في غلاف قطاع غزة، فالحديث عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صافرات الإنذار دوت في منطقة أشكول وكيسوفيم، فيما تم رصد سقوط الصاروخين فث منطقة مفتوحة بأشكول.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، بأن وساطات مصرثة أفضت لتهدئة بين حماس وإسرائيل، إلا أن هذه التهدئة لم تصمد طويلاً؛ حيث تم رصد إطلاق بالونات مفخخة من غزة خلال ساعات مساء اليوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مستوطنات قطاع غزة غزة صفارات الإنذار

أخبار تهمك

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

"الكنيسة" تعترض على التحذير من "مناديل المناولة" بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ ساعتين و 55 دقيقة

كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

منذ أقل من ساعتين

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

منذ ساعتين

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ 41 دقيقة

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الاحتلال: إطلاق 9 قذائف من غزة الليلة الماضية

تجدد إطلاق الصواريخ من غزة

أديب يكشف معلومات جديدة عن وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل

إصابة 3 فلسطينيين في إطلاق نار إسرائيلي بزعم محاولتهم التسلل من غزة

عاجل.. إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

جيش الاحتلال يعلن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة تجاة إسرائيل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:34 م

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

05:47 م

كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

07:05 م

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status