إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات محيط قطاع غزة

أطلقت صفارات إنذار في مستوطنات محيط قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وأطلقت قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، في وقت سابق من مساء اليوم، وإنطلقت صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة.





وتم إطلاق نحو 20 صاروخًا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وأدى ذلك إلى إعلان بلدية عسقلان أنها تقرر فتح الملاجئ العامة.





وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن يوم السبت الموافق 15 فبراير الجاري، أنه رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال آفيخاي أدرعي: إن "متابعة للإنذار الذي تم تفعيله في غلاف قطاع غزة، فالحديث عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات".





وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صافرات الإنذار دوت في منطقة أشكول وكيسوفيم، فيما تم رصد سقوط الصاروخين فث منطقة مفتوحة بأشكول.





وأفادت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، بأن وساطات مصرثة أفضت لتهدئة بين حماس وإسرائيل، إلا أن هذه التهدئة لم تصمد طويلاً؛ حيث تم رصد إطلاق بالونات مفخخة من غزة خلال ساعات مساء اليوم.