أحد المكرمين بمبادرة صانع الأمل: "مكنتش عايز اشترك في المسابقة"

قال الدكتور مجاهد مصطفى، أحد المكرمين في مبادرة "صانع الأمل"، إنه لم يتقدم لمسابقة "صناع الأمل" التي أقيمت في الإمارات، بل أحد معارفه من قرية مجاورة له هو من قدم له في المسابقة، معقبا: "مكنش عايز اشترك في المسابقة، وخايف الثواب يضيع.. وعملي في الخير من أجل رضا الله".



وأشار "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية ""، مساء الأحد، إلى أنه كان يرفض إجراء أي مقابلات صحفية أو تليفزيونية حتى لا يضيع أجر ما يفعله من خير، لافتا إلى أن زوجته وأولاده يقومون بفعل الخير مثله.



وأضاف أحد المكرمين في مبادرة "صانع الأمل"، "أنا قلت لزوجتي اعملي انتي الخير لوحدك عشان محدش هيتحاسب معاكي".

