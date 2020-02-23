Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحد المكرمين بمبادرة صانع الأمل: "مكنتش عايز اشترك في المسابقة"

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:19 م
Advertisements
الدكتور مجاهد مصطفى
الدكتور مجاهد مصطفى
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور مجاهد مصطفى، أحد المكرمين في مبادرة "صانع الأمل"، إنه لم يتقدم لمسابقة "صناع الأمل" التي أقيمت في الإمارات، بل أحد معارفه من قرية مجاورة له هو من قدم له في المسابقة، معقبا: "مكنش عايز اشترك في المسابقة، وخايف الثواب يضيع.. وعملي في الخير من أجل رضا الله".

وأشار "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية ""، مساء الأحد، إلى أنه كان يرفض إجراء أي مقابلات صحفية أو تليفزيونية حتى لا يضيع أجر ما يفعله من خير، لافتا إلى أن زوجته وأولاده يقومون بفعل الخير مثله.

وأضاف أحد المكرمين في مبادرة "صانع الأمل"، "أنا قلت لزوجتي اعملي انتي الخير لوحدك عشان محدش هيتحاسب معاكي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر صناع الامل صانع الأمل الامارات اخبار

أخبار تهمك

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ 40 دقيقة

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ ساعتين و 54 دقيقة

"الكنيسة" تعترض على التحذير من "مناديل المناولة" بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

منذ أقل من ساعتين

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 10 ساعات

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 6 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 8 ساعات

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موضوعات متعلقة

جولفدان محمود تروي قصة معاناتها بسبب سرطان الجلد

أوتاكا: إفيه "عايز أعيط يا جيمي" كان مرتجلًا

فى يوم ميلاد يوسف الشريف.. تعرف على تفاصيل زواجه من إنجي علاء

صاحبة واقعة "أبوتورتة": "أمه مكنتش عايزاني.. وعملوا فيلم عليا"

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

كان حاسس بموته.. الفجر داخل منزل "صالح" شهيد لقمة العيش بالصف (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:34 م

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

05:47 م

كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

07:05 م

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status