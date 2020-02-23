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إخلاء سبيل المتهم في واقعة "مشاجرة الكلب" بالزاوية الحمراء

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:02 م
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أرشيفية
أرشيفية
نسمة رمضان
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قررت محكمة الجنح، اليوم الأحد، إخلاء سبيل المتهم "أحمد.ع"، بطل واقعة كلب الزاوية الحمراء، بضمان محل إقامته، كما أمرت بإيداع الكلب بأحد دور رعاية الطب البيطري.

كانت مباحث الزاوية الحمراء، رصدت تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يظهر فيه شاب يصطحب كلب مفترس في مشاجرة، للتشاجر مع أسرة، وأثناء المشاجرة لم يتمكن المتهم من السيطرة على الكلب، وهاجم الكلب سيدة من الأسرة، وإحداث إصابات بأنحاء متفرقة بجسدها.

وظهر في الفيديو صراخ ابنة المجنى عليها، فيما تدخل بعض الأشخاص لإبعاد الكلب، ونجحوا في تخليص السيدة من فكيه، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم.
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الكلمات المفتاحية

محكمة الجنح كلب الزاوية الحمراء الطب البيطري

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