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رئيس مدينة غارب يعنف مديرة المستشفى ومسئولة الحضانة

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:59 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، أنه استجابة لاستغاثة مواطنة باللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الاحمر، لتضررها من عدم استقبال ابنتها الرضيعة بحضانة الأطفال في المستشفى، مساء أمس السبت، التقى اللواء أيهاب رأفت بأسرة الطفلة وتم إيداعها بحضانة المستشفى طبقًا للتحاليل الطبية التي أكدت إصابتها بالصفراء.


وأكد بيان مجلس المدينة، أنه تم الكشف على الرضيعة، وتم إيداعها داخل حضانة مستشفى غارب المركزي، نظرا لإصابتها بمرض الصفراء، ما أدى إلى مضاعفات الحالة لعدم دخولها الحضانة أمس، حيث ذهبت أسرتها بها إلى مدينة الغردقة أمس لإنقاذ حياتها.

ومن جانبه أكد اللواء إيهاب رأفت استدعي مديرة المستشفى المركزى، والدكتور النوباتجى، والدكتور مسئولة الحضانات، وعنفهما وأنذارهما بعدم تكرار مثل هذه الحالات، موضحًا أنه جارى أخذ جميع الإجراءات القانونية بمديرية الشئون الصحية والتحقيق في الواقعة.

كما أكد رئيس المدينة على عدم السماح بتكرار مثل هذه الحالات، مشددا على ضرورة حسن استقبال ومعاملة المرضى، والسعي المستمر لرفع مستوى خدمات الرعاية الطبية المقدمة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءت القانونية تجاه المقصرين، طبقًا لتوجيهات المستدامة من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.
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مصر مدينة رأس غارب اخبار

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