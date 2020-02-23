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بعد قبول دعوة غلق القنوات الشيعية.. "الجندي" مشيدًا بسمير صبري: "يدافع عن الأخلاق"

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:55 م
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خالد الجندي
خالد الجندي
أمنية فوزي
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وجه الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التحية لـ المحامي سمير صبري، لدفاعه عن القضيا الأخلاقية داخل المجتمع المصري.

وأشاد "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، بالمحامي بعد قرار محكمة القضاء الإداري، الخاص بقبول دعوة إغلاق وبث المواقع والقنوات الشيعية.

واستكمل عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه يجب على كل فرد أن يؤدي دوره وفقًا القانون، ويترك الباقي على الله، معلقًا: "إحنا مش عاوزين فتن في المجتمع، وقنوات تشتم في الصحابة وأم المؤمنين عائشة".
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مصر خالد الجندي القنوات الشيعية الشيعة اخبار

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