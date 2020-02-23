Advertisements
Advertisements
Advertisements

إزالة التعديات المُقامة على أرض هيئة الأوقاف في الإسكندرية (صور)

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
شنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزة ثاني بالإسكندرية، بالتعاون مع لجنة الإزالات، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي تابعة لهئية الأوقاف المصرية، بناءًا على توجيهات الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي.

يأتى ذلك بحضور وحدة الإيقاف والتحفظ وممثل عن إدارة المشروعات ومهندس المنطقة والعضو القانوني بمعاونة القوات الأمنية، وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة التعديات بشتى أنواعها بنطاق محافظة الإسكندرية، وفي ضوء تنفيذ الموجة "15"، والجهود المبذولة لإسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات الإزالة أرقام (7850 لسنة 2014، 9016 لسنة 2014، 9461 لسنة 2014، 589 لسنة 2016، 5389 لسنة 2016، 14025 لسنة 2019، 5424 لسنة 2016، 1911 لسنة 2017، 223 لسنة 2017، 422 لسنة 2017، 4025 لسنة 2019 ) بنطاق الحي.

وسلمت الأرض لهيئة الأوقاف المصرية محل قرارات الإزالة المنفذة خالية من أي موانع أو تعديات، ولازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة لإزالة كافة التعديات لإستعادة الإنضباط وهيبة الدولة.
إزالة التعديات المُقامة على أرض هيئة الأوقاف في الإسكندرية (صور)
إزالة التعديات المُقامة على أرض هيئة الأوقاف في الإسكندرية (صور)
إزالة التعديات المُقامة على أرض هيئة الأوقاف في الإسكندرية (صور)
إزالة التعديات المُقامة على أرض هيئة الأوقاف في الإسكندرية (صور)
إزالة التعديات المُقامة على أرض هيئة الأوقاف في الإسكندرية (صور)
إزالة التعديات المُقامة على أرض هيئة الأوقاف في الإسكندرية (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر تعديات ازالة تعيدات اخبار

أخبار تهمك

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ 38 دقيقة

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 6 ساعات

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 10 ساعات

"الكنيسة" تعترض على التحذير من "مناديل المناولة" بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

منذ ساعة و نصف

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

حملات إزالة تعديات على أراضي الدولة بالإسكندرية عقب انتهاء مدة التقنين (صور)

القبض على 8 من مثيري الشغب أثناء حملة إزالة تعديات مخالفة في الإسكندرية

تنفيذ 16 قرارا لإزالة التعديات على أراضي الدولة في الإسكندرية (صور)

الإسكندرية تشن حملات مكبرة لإزالة التعديات والمباني المخالفة (صور)

إزالة التعديات المقامة على أراضي هيئة الأوقاف بحي ثان المنتزة بالإسكندرية (صور)

إزالة 35 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالإسكندرية (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:34 م

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

05:47 م

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

08:01 م

كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

07:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status