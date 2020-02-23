إزالة التعديات المُقامة على أرض هيئة الأوقاف في الإسكندرية (صور)



وسلمت الأرض لهيئة الأوقاف المصرية محل قرارات الإزالة المنفذة خالية من أي موانع أو تعديات، ولازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة لإزالة كافة التعديات لإستعادة الإنضباط وهيبة الدولة.

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزة ثاني بالإسكندرية، بالتعاون مع لجنة الإزالات، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي تابعة لهئية الأوقاف المصرية، بناءًا على توجيهات الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي.يأتى ذلك بحضور وحدة الإيقاف والتحفظ وممثل عن إدارة المشروعات ومهندس المنطقة والعضو القانوني بمعاونة القوات الأمنية، وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة التعديات بشتى أنواعها بنطاق محافظة الإسكندرية، وفي ضوء تنفيذ الموجة "15"، والجهود المبذولة لإسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها.وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات الإزالة أرقام (7850 لسنة 2014، 9016 لسنة 2014، 9461 لسنة 2014، 589 لسنة 2016، 5389 لسنة 2016، 14025 لسنة 2019، 5424 لسنة 2016، 1911 لسنة 2017، 223 لسنة 2017، 422 لسنة 2017، 4025 لسنة 2019 ) بنطاق الحي.