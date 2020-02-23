الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس شهد اليوم حالة من عدم الاستقرار، معقبا: "أشعة الشمس مطلعتش النهاردة".



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن درجات الحرارة ستواصل انخفاضها غدا، فضلا عن سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية، وقد تصل لحد السيول على سيناء.



ونوه مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بأن التحسن في حالة الطقس سيبدأ اعتبارًا من مساء الثلاثاء، ليصل لحد التحسن يوم الأربعاء، وتبدأ درجات الحرارة في الصعود التدريجي.

