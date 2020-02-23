الاحتفال بوحش الشاشة ومرور٦٠ عامًا علي فرقة رضا.. أبرز ملامح الدورة التاسعة من "الاقصر للسينما الأفريقية"

فيلم الافتتاح "صندوق الدنيا"





يدور حول أربعة حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع (المدينة ـ الذات) كلًا بطريقته، وتدور الأحداث بالتزامن في إحدى ليالي مدينة القاهرة. حيث نرى مدى سطوة وعبثية المدينة في تلك القصص ونستشعر إيقاعها اللاهث واللا إنساني والقاهر، في كثير من الأحيان، لحلم الفرد.





ومن المقرر أن تقام مئوية فريد شوقي ( وحش الشاشة )



أطلق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية من مهرجان كان في شهر "مايو 2019" بيان صحفي ينبه ويعلن عن " مئوية فريد شوقي " لمولده في عام 1920 ، وأهمية فريد شوقي في تاريخ السينما المصرية وضرورة الاحتفاء بهذا الحدث التاريخي الهام ، ففريد شوقي كممثل ومؤلف ومنتج ترك إرث سينمائي وتليفزيوني ومسرحي كبير حتي أصبح جزء من تكوين الفن المصري وترك صورة في عيون الاجيال المختلفة على مر العقود .

ويقيم الأقصر الإفريقي مئوية وحش الشاشة ، ونشعر بالسعادة لحذو المهرجانات والفعاليات الأخرى حذو الأقصر حيث يتم تكريم اسمه وعروض لأفلامه وإصدار كتاب عنه لأمل الجمل وندوة بحضور أسرته والمخرج عمر عبد العزيز والفنان سمير صبري الذي قدم معه 20 فيلم سينمائي ناجح .



فرقة رضا



يحتفل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمرور ستون عاماً على إنشاء فرقة رضا للفنون الشعبية ، تلك الفرقة التي حملت تراث الفنون الشعبية المصرية لجميع دول العالم حيث طافت في معظم البلاد كسفير للفن الشعبي المصري الراقي وقد ارتبطت الفرقة بمدينة الأقصر من خلال أعمالها الفنية وكانت سبباً للتغني بهذه المدينة التاريخية العظيمة فارتبط الإبداع المعاصر بالإبداع الفرعوني العريق ، حيث غنت الفرقة على كورنيش الأقصر وأمام معبدها (الأقصر) .. أغنية الأقصر بلدنا بلد سياح .. وكذلك في البر الغربي غنت الفرقة أغنيتها الشهيرة حتشبسوت وكانت في فيلم اجازة نص السنة والذي صور في جوانب ومعابد و نيل و شوارع و مطار الأقصر ذاكرة مرئية للمدينة صاحبة المهرجان .



ويقام المهرجان في الفترة من 6 مارس الي 12 مارس 2020 بمدينة الأقصر ومهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارة الثقافة ، الخارجية ، السياحة ، الشباب والرياضة ، البنك الأهلي المصري بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية .

أعلن القائمين علي مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية منذ قليل، خلال المؤتمر الصحفي عدد من تفاصيل المهرجان للدورة التاسعة المقرر إقامتها من ٦ مارس ل١٢ مارس.