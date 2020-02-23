اتحاد الكرة يؤكد صحة المواد الفيلمية التى استندت عليها لجنة الانضباط فى قرارات السوبر

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على صحة المواد الفيلمية التى حصل استندت عليها لجنة الانضباط باتحاد الكرة من أحل إصدار عقوبات مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والذى أقيم يوم 20 فبراير على ملعب محمد بن زايد بالإمارات وانتهي بتتويج الأبيض بعد الفوز بركلات الترجيح بعدما انتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة الانضباط والأخلاق في قراراتها الأخيرة الخاصة بالأحداث التي أعقبت مباراة السوبر قد استندت إلى مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة والمتعاقدة مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ، وقد تسلم هذه المواد رسميا مندوبو الاتحاد المصري المكلفين بمتابعة عمل تقنية VAR التي طبقت في المباراة من خلال 16 كاميرا غطت كافة جوانب الملعب ومن كل الزوايا.

وأعلنت الجبلاية انها تحتفظ بكل هذه المواد الفيلمية ومستندات تسلمها رسميا من الجهة المختصة وعلى أتم الاستعداد لإطلاع أي من طرفي المباراة عليها للتأكد من صحتها وما ورد بها.