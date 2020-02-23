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فلافيو في الصدارة.. أبرز الهدافين الأجانب في تاريخ مباريات القمة بين الأهلي والزمالك

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:21 م
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فلافيو
فلافيو
علاء خليف
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يستعد فريق الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك مساء غدا الاثنين الموافق 24 فبراير لعام 2020، على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 – 2020.
يدخل الأهلي المباراة وفي جعبته 45 نقطة ويتصدر ترتيب الدوري الممتاز جمعها من 15 انتصارًا متتاليًا بالبطولة المحلية حتي الآن، وسجل 43 هدفا واستقبلت شباكه 3 أهداف، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث في الترتيب برصيد 31 نقطة، حيث حقق 9 انتصارات، و4 تعادلات، وخسر مباراتين، سجل 22 هدفا واستقبلت مرماه 11 هدفا.

وسبق والتقيا فريقي الأهلي والزمالك في 118 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز،  فاز المارد الأحمر في 44 مباراة، مقابل 26 انتصارا للفريق الأبيض، وحسم التعادل 48 مباراة بينهما.

سجل لاعبو الأهلي 144 هدفا في شباك الزمالك خلال مواجهاتهما بالدوري، واستقبلت مرماه 100 هدفا.

شهدت مباريات القمة بين الأهلي والزمالك عبر التاريخ تألق بعض اللاعبين الأجانب، والذين كتبوا أسمائهم بحروف من ذهب في مواجهات الفريقين بفضل الأهداف الحاسمة الذي سجلوه خلال المباريات السابقة ولا تزال عالقة في أذهان الجماهير.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز الهدافين الأفارقة في تاريخ مباريات القمة بين الأهلي والزمالك:-

1- فلافيو:

يتصدر الأنجولي فلافيو مهاجم الأهلي السابق قائمة الهدافين الأجانب في مباريات القمة وسجل 5 أهداف بواقع 3 أهداف في مباريات الفريقين بالدوري، وهدفين في المواجهات الإفريقية بينهما.

2- علي محسن:

اليمني علي محسن نجم الزمالك السابق يأتي في المرتبة الثانية في قائمة هدافي مباريات القمة الأجانب، وسجل 5 أهداف أيضًا بواقع هدفا بالدوري، وهدفا بكأس مصر، و3 أهداف في المواجهات الودية بين الفريقين.

3- عمر النور:

نجم الزمالك السابق عمر النور سجل 5 أهداف في مباريات القمة، بواقع 4 أهداف في مباريات الفريقين بالدوري، وهدفا في احدي المباريات الودية بين الفريقين.

4- جونيور أجايي:

النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي الحالي سجل4 أهداف خلال مباريات القمة التي شارك بها مع الفريق الأحمر، بواقع هدفين في الدوري، وهدفين بكأس السوبر المصري، ولكنه يغيب عن مباراة الغد للإيقاف.

5-   ايمانويل كوارشي:

نجم الزمالك السابق إيمانويل كوارشي سجل 3 أهداف للفريق الأبيض في شباك الأهلي 2 بالدوري الممتاز وهدف وحيد بكأس مصر.

6- حسين ياسر المحمدي:

نجم الزمالك السابق القطري صاحب الأصول المصرية حسين ياسر المحمدي سجل 3 أهداف في مباريات القمة 2 بالدوري الممتاز وهدف وحيد بكأس مصر.

7- أحمد فليكس:

سجل الغاني أحمد فليكس لاعب الأهلي السابق هدفين خلال مباريات القمة بين الفريقين بالدوري الممتاز.

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