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إسبانيا تدين بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:05 م
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المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنات الإسرائيلية
وكالات
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أدانت وزارة الخارجية الاسبانية، مساء اليوم الأحد، بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة أنها تخالف القانون الدولي وتشكل عقبة أمام حل الدولتين، وفق المعايير الدولية.

ودعت الخارجية الإسبانية، في بيان، الحكومة الإسرائيلية لإعادة النظر في قرارها الأخير، بشأن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة، لافتة إلى قلقلها من تداعيات مثل هذه القرارات، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما اعتبرت الخارجية أن تلك القرارات الفردية تعرقل المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين نحو إيجاد حل سلمي ومستدام في المنطقة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد صادق في وقت سابق، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامن نتنياهو، قراره ببناء مئات الوحدات الاستيطانية أيضاً.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "وزير الدفاع نفتالي بينيت أوعز إلى لجنة التخطيط العليا لإدارة المدنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بالمصادقة على خطة لبناء أكثر من ألف وتسعمئة وحدة سكنية في عدة مستوطنات، منها (عيلي، تسوفيم في منطقة وسط الضفة الغربية، ونوقديم والون شفوت في غوش عتسيون جنوب الضفة الغربية)".

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الكلمات المفتاحية

فلسطين المستوطنات الإسرائيلية المستوطنات الأراضي الفلسطينية إسرائيل إسبانيا

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