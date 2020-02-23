كيف تتغلب على فاتورة الغاز المرتفعة؟.. "البترول" تجيب





قال حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، إنه يتم حاليا تصنيع عدادات غاز مسبقة الدفع وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، مشيرًا إلى أنه تم تركيب 500 عداد غاز مسبق الدفع فى إسكان الشباب بالقاهرة والإسكندرية تجريبيا.وأضاف "عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن جميع محافظات مصر على خريطة توصيل الغاز الطبيعي.وحول ارتفاع فواتير الغاز، قال: "هناك تأكيدات أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، شدد على رؤساء شركات الغاز، بأن تتم قراءات العدادات بانتظام دوريًا حتى لا تدخل في شريحة أعلى"، كاشفًا أن الوزارة بصدد تقديم خدمة القراءة الإلكترونية، بحيث يتمكن كل مواطن من دخول موقع الشركة وكتابة الرقم على الأبليكيشن، ويتحاسب مباشرة، منعًا لتراكم وتكدس القراءات.ونصح المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، "المواطن ألا يترك شعلة السخان موقودة طوال الوقت وغلق السخان بمجرد إطفائه".