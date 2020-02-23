الجيش الليبي يكشف تفاصيل ضبط شحنة أسلحة تركية في مصراتة (فيديو)

كشف اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، تفاصيل رصيد الجيش الليبي لشحنة أسلحة تركية عبر ميناء مصراتة، قائلًا إنهم قاموا باستهداف أسلحة وزخائر تم إنزالها في ميناء طرابلس، وبعدها تم تحويل وجهة الباخرات التركية نحو ميناء مصراتة.



وأشار "المسماري"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، إلى أنهم يقومون بمزيد من الاستطلاع لجميع الموانئ لمنع وصول الأسلحة للميليشيات.



وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أنه بعد السيطرة على ميناء طرابلس تم تحويل نقل الأسلحة من تركيا عبر ميناء مصراتة.

