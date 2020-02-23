Advertisements
Advertisements
Advertisements

طاقم التحكيم الليتواني يصل إلى القاهرة لإدارة القمة

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
وصل منذ قليل طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد الزمالك، إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا لإدارة مباراة القمة بالدوري المصري.

وحرص حسام الجوهرى مسؤول العلاقات العامة للجنة الحكام الرئيسية فى الاتحاد المصري لكرة القدم، على استقبال طاقم التحكيم الليتواني، وإنخاء كافة إجراءات الخروج من المطار.

ومن المقرر أن يصطحب الجوهري، طاقم التحكيم والتوجه إلى أحد فنادق القاهرة القريبة من ملعب المباراة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

وكشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، عن تعين طاقم تحكيم ليتواني، لإدارة مباراة الأهلي ضد الزمالك، بالدوري الممتاز.

وأعلنت الجبلاية عن تعيين اللتواني جيديميناس ماسيكا "حكم ساحة"، على أن يعاونه كل من فيتوتاس سميكوس "مساعد أول"، كاسلوسكاس "مساعد ثان"، "دوناتاس رامساس "حكم رابع".

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على الأهلي، مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.
Advertisements

أخبار تهمك

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

بعد عقوبات مباراة السوبر.. فايلر يستبعد ٩ لاعبين من موقعة الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

اللاعب الخائن في البيرنابيو.. طلب ريال مدريد بعد رحيل رونالدو

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة

منذ ثلث ساعة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها

منذ 33 دقيقة

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ ساعة و 21 دقيقة

أخلاق الفرسان.. نجم الزمالك يعتذر للاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

05:34 م

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

05:47 م

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

05:01 م

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

06:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status