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نجم مانشستر يونايتد يحقق رقما غائبا منذ 3 مواسم

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:49 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح الفرنسي أنتوني مارسيال، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، في تحقيق رقمًا غائبًا، بالهدف الذي أحرزه في شباك واتفورد.

 

وسجل مارسيال هدف مان يونايتد الثاني في مرمى واتفورد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد بين الفريقين وانتهت بفوز الشياطين الحمر بثلاثة أهداف دون رد، في إطار مواجهات الجولة الـ27 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وذكرت شبكة ‘‘أوبتا‘‘ للإحصائيات، فإن اللاعب الفرنسي سجل في 3 مباريات متتالية في جميع البطولات مع الشياطين الحمر.

 

وتابعت الشبكة المتخصصة في الإحصائيات أن أنتوني فعل ذلك لأول مرة منذ شهر سبتمبر في عام 2017.

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