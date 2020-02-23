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كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:42 م
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كارتيرون
كارتيرون
الفجر الرياضي
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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالإعتماد على القوة الضاربه لنادي الزمالك، أمام النادي الأهلي، في المباراة المقرر لها بين الاهلي والزمالك، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء الاثنين، الموافق 24 فبراير الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك أمام الأهلي كالتالي:
حراسة المرمي: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء- محمود الونش – محمد عبدالشافي.
خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما.
خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – مصطفي محمد.

ومن المنتظر أن تذاع المباراة بين الأهلي والزمالك، والمقرر لها بين الفريقين في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، من مساء يوم الاثنين، الموافق 24 فبراير الجاري، على استاد القاهرة الدولي، عبر قنوات “أون سبورت – تايم سبورت”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.
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