كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالإعتماد على القوة الضاربه لنادي الزمالك، أمام النادي الأهلي، في المباراة المقرر لها بين الاهلي والزمالك، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة

من مساء الاثنين، الموافق 24 فبراير الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.