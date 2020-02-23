Advertisements
Advertisements
Advertisements

ذعر في منتخب بلجيكا بعد إصابة هازارد

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:41 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements


يعيش منتخب بلجيكا بقيادة مدربه روبرت مارتينيز المدير الفني، حالة من القلق، بسبب إصابة النجم الأول لهم إدين هازارد، والذي تعرض لإصابة جديدة بالأمس مع فريقه ريال مدريد.

 

وكان ريال مدريد قد أعلن اليوم الأحد عبر موقعه الرسمي إصابة هازارد بشرخ في شظية الكاحل الأيمن، كما أكدت وسائل الإعلام الإسبانية غيابه لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر تقريبًا، وبالتالي تأكد غيابه عن مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وكذلك في الكلاسيكو ضد برشلونة.

 

وذكرت صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الإسبانية، أنروبرت مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا الذي يجهز أسلحته ليورو 2020، حزنه الشديد لعدم قدرته على الاعتماد على إيدين هازارد بسبب هذه الإصابة.

 

وقال مارتينيز: ‘‘لدينا تواصل جيد مع القسم الطبي في ريال مدريد، نحن قلقون بشأن الإصابة التي تعرض لها إيدين هازارد وفي نفس المنطقة التي كان يُعاني منها منذُ سنوات، إنه لأمر مؤسف أن يتعرض لهذه الإصابة قبل المباراة الهامة ضد مانشستر سيتي‘‘.

 

وأضاف: ‘‘نحن حزينون حقًا لأن هذه الإصابة قد تجعله يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، يجب أن يكون هناك لاعب مثل هازارد دائمًا على أرض الملعب‘‘.

Advertisements

أخبار تهمك

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

اللاعب الخائن في البيرنابيو.. طلب ريال مدريد بعد رحيل رونالدو

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أخلاق الفرسان.. نجم الزمالك يعتذر للاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 4 ساعات

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة

منذ ثلث ساعة

بعد عقوبات مباراة السوبر.. فايلر يستبعد ٩ لاعبين من موقعة الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها

منذ نصف ساعة

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ ساعة و 18 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

05:34 م

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

05:01 م

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

05:47 م

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

06:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status