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طلب إحاطة للحكومة بشأن اهمال المزارع المصري

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:39 م
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النائب محمد سعد تمراز
النائب محمد سعد تمراز
دينا إبراهيم
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أعلن النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة الي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهة إلي المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة، بسبب إهمال الحكومة للمزارع المصري، مشيرًا إلى أن المنتج والمزارع المصري في طريقهم للإنهيار.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الفجر" أن أسعار المبيدات ومستلزمات الإنتاج من الأسمدة والكيماويات والمبيدات زادت بنسبة 100 %، ولكن مازال سعر المنتج الذي ينتجه المزارع كما هو مما يتسبب في خسارة المزارع المصري، مشيرًا أننا ننادي بأن يكون المنتج في متناول المواطن البسيط ولكن لابد أن يكون هناك توازن بين المنتج والفلاح.

وتابع عضو لجنة الزراعة: أننا نُعاني من سوء تسويق المحاصيل، ويتم إستيراد الخضراوت والفواكه في موعد جني محصول المزارع المصري ويتم تغطية السوق المصري بالمنتج المستورد بدلًا من المنتج المحلي مما يؤدي إلي خسارة المزارع المصري والمنتج والمستهلك.

وأوضح أن وزارء الزراعة السابقين كانوا يمنعون الإستيراد من الخارج في فترات معينة خلال العام لتشجيع المنتج المصري، مشيرًا أن إستيراد المنتجات من الفواكه والخضروات أثناء جني محصول المزارع أصبح متوفر بشكل غير عادي وقد تكون هناك بعض الدول تتعمد بيع منتجاتها بمبالغ أقل لضرب الإقتصاد المصري.
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب لجنة الزراعة رئيس الوزراء الأسمدة

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