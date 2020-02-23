موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها

ينتظر غشاق الساخرة المستديرة مواجهة من العيار الثقبل عندما يواجهة الزمالك نظيره الاهلي ، من المرتقب اللقاء الحاسم بين فريقي الزمالك والنادي الاهلي الذي سوف تقام بعد أن تم الانتهاء من مباراة السوبر الافريقي منذ يوم الخميس الماضي أي سوف يلتقيان مرة أخري بعد مرور أقل من أسبوع بين هذا اللقاءالاخير الذي استطاع الفوز فية فريق الزمالك علي النادي الاهلي والحصول علي كأس السوبر الافريقي، وتأتي هذة المباراة من ضمن مباريات المنافسة في الدور الاول للدوري المصري للعام 2020.

ينتظر غشاق الساخرة المستديرة مواجهة من العيار الثقبل عندما يواجهة الزمالك نظيره الاهلي ، من المرتقب اللقاء الحاسم بين فريقي الزمالك والنادي الاهلي الذي سوف تقام بعد أن تم الانتهاء من مباراة السوبر الافريقي منذ يوم الخميس الماضي أي سوف يلتقيان مرة أخري بعد مرور أقل من أسبوع بين هذا اللقاءالاخير الذي استطاع الفوز فية فريق الزمالك علي النادي الاهلي والحصول علي كأس السوبر الافريقي، وتأتي هذة المباراة من ضمن مباريات المنافسة في الدور الاول للدوري المصري للعام 2020.

لقد قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري بتحديد موعد اللقاءالمرتقب بين فريقي الزمالك والاهلي في مباراة الدوري للدور الاول علي أن تقام هذة المباراة مساء يوم الاثنين الموافق 24-2-2020، وتلك المباراة قد تم تأجيلها في المرة السابقة قبل أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا للمنتخبات الاولمبية، وسوف تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة ومن المتوقع أن تقام المباراة في استاد القاهرة الدولي، ولكن حتي وقتنا الحالي لم يتم اعلان الحكام لهذة المباراة من قبل أتحاد الكرة.

لقد قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري بتحديد موعد اللقاءالمرتقب بين فريقي الزمالك والاهلي في مباراة الدوري للدور الاول علي أن تقام هذة المباراة مساء يوم الاثنين الموافق 24-2-2020، وتلك المباراة قد تم تأجيلها في المرة السابقة قبل أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا للمنتخبات الاولمبية، وسوف تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة ومن المتوقع أن تقام المباراة في استاد القاهرة الدولي، ولكن حتي وقتنا الحالي لم يتم اعلان الحكام لهذة المباراة من قبل أتحاد الكرة.