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موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:35 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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ينتظر غشاق الساخرة المستديرة مواجهة من العيار الثقبل عندما يواجهة الزمالك نظيره الاهلي ، من المرتقب اللقاء الحاسم بين فريقي الزمالك والنادي الاهلي الذي سوف تقام بعد أن تم الانتهاء من مباراة السوبر الافريقي منذ يوم الخميس الماضي أي سوف يلتقيان مرة أخري بعد مرور أقل من أسبوع بين هذا اللقاءالاخير الذي استطاع الفوز فية فريق الزمالك علي النادي الاهلي والحصول علي كأس السوبر الافريقي، وتأتي هذة المباراة من ضمن مباريات المنافسة في الدور الاول للدوري المصري للعام 2020.


موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري
لقد قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري بتحديد موعد اللقاءالمرتقب بين فريقي الزمالك والاهلي في مباراة الدوري للدور الاول علي أن تقام هذة المباراة مساء يوم الاثنين الموافق 24-2-2020، وتلك المباراة قد تم تأجيلها في المرة السابقة قبل أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا للمنتخبات الاولمبية، وسوف تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة ومن المتوقع أن تقام المباراة في استاد القاهرة الدولي، ولكن حتي وقتنا الحالي لم يتم اعلان الحكام لهذة المباراة من قبل أتحاد الكرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك غدا الاثنين 24-2-2020
من المقرر أن تقوم قناة أون سبورت وقناة تايم سبورت أيضا بالبث المباشر لتلك المباراة المقامة بين الفريقين الهامة باعتبار أنهم تلك القنوات التي تستطيع أن تحصل علي حق بث مباريات الدوري المصري بشكل حصري، ومن المعروف أن فريق الاهلي أستطاع ان يتصدر جدول الترتيب من ضمن فرق الدوري المصري برصيد نقاط 45 نقطة، وكانت هذة النقاط قد تم جمعها من خلال قيامة بلعب 15 مباراة استطاع أن يلعبها منذ بداية الدوري حتي وقتنا هذا واستطاع أن يجمع فيها هذة النقاط، في الوقت نفسة الذي يحتل فية فريق الزمالك المركز الثالث برصيد نقاط 31 نقطة ، وفي المركز الثاني فريق المقاولون العربي برصيد نقاط 32 نقطة.
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