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"المحامين": تنقية الجداول أنقذت النقابة من الإفلاس (صور)

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:33 م
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بوابة الفجر
أسماء قورة - آيات عامر
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ذكر سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة خاضت معركتي تنقية الجداول من غير المشتغلين، وصد غزو التعليم المفتوح، وهما من أشد المعارك التي خاضتها في تاريخها، بعد معركة تأسيس وإنشاء النقابة عام 1912.

وأكد "عاشور"، خلال لقاءه المفتوح بمحامي سوهاج، بمقر النقابة الفرعية، أن معركة التنقية تمثل تاريخ فاصل بين التحلل والانقراض أو الاستمرار والانطلاق، مشيرا إلى أن استمرار الوضع السابق على التنقية كان سيؤدي إلى إفلاس النقابة بسبب مشاركة غير المشتغلين للمحامين في مواردهم".

وأشار نقيب المحامين، إلى أن التنقية أدت لتحسين الصورة الذهنية للمحامين بعدما وصلت إلى أدنى مستوياتها لدى المجتمع نتيجة أن كارنية المحاماة أصبح مع غير المحامين.

وأكد "عاشور"، أن قرار تنقية الجداول التاريخي كان حياة أو موت من أجل حماية موارد المحامين والحفاظ على صورتهم المعنوية لدى المجتمع،

وأوضح نقيب المحامين أن إعادة ما يقرب من 300 ألف غير مشتغل لجداول النقابة كما يريد البعض سيقضي على ما تحقق من إنجازات وخاصة بخدمتي العلاج والمعاش، معلنا أن النقابة ستدرس زيادة جديدة للمعاش والعلاج نهاية العام الجاري، وستحدد الزيادة وفقا للحسابات الاكتوارية.

وأوضح "عاشور"، أن النقابة تصدت وقاومت أيضا غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات حتى أسقط وألغاه المجلس الأعلى للجامعات، بفضل رؤية نقابة المحامين التي نبهت لخطورته.

وعن قانون المحاماة، قال إن المادتين 50 و51 أكدت على حصانة المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، كما حظرت القبض على المحامي بسبب بلاغ مقدم من خصوم موكله أثناء عمله، على أن يحرر محضر يحال للمحامي العام الأول للاستئناف المختص مكانيا، وجعلت التعديلات النقابة سيدة جداولها، وأعطت للمجلس حق التثبت من الاشتغال ووضع ضوابط تجديد الاشتراك.

وأشار "عاشور"، إلى أن أكاديمية المحاماة منظومة تعليمية كاملة، وليست مجرد مبنى وسيكون اجتياز الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة، مما ستجعل الانضمام للنقابة أعز من الانضمام للقضاء والنيابة، كما أنها توفر دورات تدريبية للمحامين ودبلومات قانونية، مما يساهم في تأدية المحامين لدورهم الدستوري، بعدما أصبحت المحاماة مؤسسة دستورية في دستور 2014، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع.

وعن المحامين العاملين بالخارج، أوضح "عاشور"، أن تعديلات قانون المحاماة أنشأت لهم جدولا خاص يضبط علاقتهما بالنقابة وسيكون على مجلس النقابة القادم وضع لائحته.

وعن أزمة أحد المحامين بسوهاج، أفاد "عاشور"، أن الشكوى الخاصة بالمحامي أرسلت لمكتب وزير الداخلية لتحقيق بها، مؤكدا: "مسئول عن كل محامين مصر، ومسئول عن الدفاع عن كل محامي تعرض للأذى حتى أنتصر له، على أن يكون صاحب حق".
"المحامين": تنقية الجداول أنقذت النقابة من الإفلاس (صور)
"المحامين": تنقية الجداول أنقذت النقابة من الإفلاس (صور)
"المحامين": تنقية الجداول أنقذت النقابة من الإفلاس (صور)
"المحامين": تنقية الجداول أنقذت النقابة من الإفلاس (صور)
"المحامين": تنقية الجداول أنقذت النقابة من الإفلاس (صور)
"المحامين": تنقية الجداول أنقذت النقابة من الإفلاس (صور)
"المحامين": تنقية الجداول أنقذت النقابة من الإفلاس (صور)
"المحامين": تنقية الجداول أنقذت النقابة من الإفلاس (صور)
"المحامين": تنقية الجداول أنقذت النقابة من الإفلاس (صور)
"المحامين": تنقية الجداول أنقذت النقابة من الإفلاس (صور)
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الكلمات المفتاحية

نقابة المحامين سامح عاشور تنقية الجداول التعليم المفتوح

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