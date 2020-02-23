طريقة حجز تذكرة لمباراة الأهلي صن داونز عبر موقع تذكرتي

يقدم موقع تذكرتي Tazkarti حجز تذاكر مبارايات النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، حيث أشار العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن المباراة القادمة للنادي ضمن منافسات بطولة أفريقيا التي سيواجه فيها فريق صن داونز، يمكن الحجز لها إلكترونياً بداية من يوم الجمعة عبر موقع تذكرتي Tazkarti، والتي سُتقام في يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر فبراير الجاري 2020 وهو ذهاب دور الثمانية الذي سيستقبل فيه النادي الأهلي خصمه على أرضه باستاد القاهرة الدولي الذي سيضم قرابة الـ ثلاثين ألف مشجع ومشاهد للمباراة، حيث يمكن الآن لجميع عشاق الساحرة المستديرة والمارد الأحمر حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي، كما يمكن سداد قيمة التذكرة من خلال الموقع الإلكتروني من خلال النقر على الدفع بالفيزا كارد.