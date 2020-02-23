Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل..إطلاق قذائف صاروخية من غزة على جنوب إسرائيل

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:45 م
Advertisements
قذائف - أرشيفية
قذائف - أرشيفية
الفجر
Advertisements

أطلقت قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، مساء اليوم الأحد، وانطلقت صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وتم إطلاق نحو 20 صاروخًا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وأدى ذلك إلى إعلان بلدية عسقلان أنها تقرر فتح الملاجئ العامة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن يوم السبت الموافق 15 فبراير الجاري، أنه رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال آفيخاي أدرعي: إن "متابعة للإنذار الذي تم تفعيله في غلاف قطاع غزة، فالحديث عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صافرات الإنذار دوت في منطقة أشكول وكيسوفيم، فيما تم رصد سقوط الصاروخين فث منطقة مفتوحة بأشكول.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، بأن وساطات مصرثة أفضت لتهدئة بين حماس وإسرائيل، إلا أن هذه التهدئة لم تصمد طويلاً؛ حيث تم رصد إطلاق بالونات مفخخة من غزة خلال ساعات مساء اليوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قذائف صاروخية غزة إسرائيل

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة عمرو فهمي سكرتير الكاف السابق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ 34 دقيقة

ننفرد بنشر تفاصيل مقر وزارة الإعلام الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ ثلث ساعة

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ حوالي 4 ساعات

اللاعب الخائن في البيرنابيو.. طلب ريال مدريد بعد رحيل رونالدو

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عقوبات مباراة السوبر.. فايلر يستبعد ٩ لاعبين من موقعة الزمالك

منذ نصف ساعة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أخلاق الفرسان.. نجم الزمالك يعتذر للاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مفاجأة في قائمة برشلونة لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الاحتلال: إطلاق 9 قذائف من غزة الليلة الماضية

تجدد إطلاق الصواريخ من غزة

سقوط صاروخ قرب عسقلان جنوبي إسرائيل

جيش الاحتلال: إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل

إصابة 3 فلسطينيين في إطلاق نار إسرائيلي بزعم محاولتهم التسلل من غزة

عاجل.. إطلاق قذيفتين صاروخيتين من غزة على جنوب إسرائيل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:34 م

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

05:01 م

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

02:35 م

بعد عقوبات مباراة السوبر.. فايلر يستبعد ٩ لاعبين من موقعة الزمالك

05:38 م

اللاعب الخائن في البيرنابيو.. طلب ريال مدريد بعد رحيل رونالدو

05:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status