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اعتراضا على موعدها..جماهير فرانكفورت تقاطع مباراة فريقهم بالدوري الألماني

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:43 م
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بوابة الفجر
وكالات
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تعتزم جماهير نادي اينتراخت فرانكفورت مقاطعة مباراة فريقها أمام نادي يونيون برلين مساء غد الاثنين اعتراضها على موعدها.

وقد أعرب ادي هوتر، المدير الفني للفريق عن اندهاشه لقرار الجماهير مقاطعة المباراة على النحو الذي أعلنت عنه.

وقال هوتر اليوم الأحد:" لا أستطيع أن أتذكر أنني مررت بمثل هذا الموقف قط، وعلينا أن نتعامل مع هذا الموقف بإيجابية".

وتعتزم جماهير فرانكفورت ترك المدرج الواقع شمال غرب ملعب فرانكفورت والمخصص للمشاهدين الواقفين، خاليا في مباراة غد اعتراضا على موعد المباراة في يوم الاثنين الذي يعد مطلع الأسبوع في ألمانيا، كما تعتزم التوقف عن تشجيع النادي أثناء المباراة.

وقال هوتر:" نحترم ونقبل بهذا القرار الذي يسانده النادي بأكمله".

من ناحية أخرى، لا يزال مهاجم الفريق باس دوست متغيبا بسبب مشاكل في العضلة الضامة، وكان دوست قد تغيب عن لقاء فريقه أمام ريد بول سالزبورج في الدوري ألأوروبي.

في المقابل، يمكن أن يعود إلى المشاركة اللاعب ميات جاسينوفيتش الذي كان قد تغيب عن مباراة سالزبورج بسبب مرضه.
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