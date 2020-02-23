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بعد عقوبات مباراة السوبر.. فايلر يستبعد ٩ لاعبين من موقعة الزمالك

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:38 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ٩ لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الزمالك مساء غد الاثنين.


واستبعد فايلر كلا من :-

سعد الدين سمير وحمدي فتحي ومحمد محمود ورمضان صبحي بسبب الإصابة، ومحمود عبدالمنعم "كهربا" وياسر إبراهيم وجونيور أجاي للإيقاف، ومحمود وحيد وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
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