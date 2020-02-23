أوباميانج يقود هجوم أرسنال أمام إيفرتون

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إيفرتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : بيليرين - موستافي - ديفيد لويز - كولاسيناك.

خط الوسط : سيبايوس - تشاكا - بيبي - مسعود أوزيل - نكيتاه.

خط الهجوم : إيميريك أوباميانج.

وحقق فريق أرسنال فوزا سهلا على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات.