"الصحة" السعودية تعلن عدم تسجيل أي إصابة بـ كورونا حتى الآن

أكدت وزارة الصحة السعودية، مجددا، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر مساء اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ 78767 شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم 23179 بينما توفي (2477).





وسبق أن أكدت وزارة الصحة السعودية، سلامة الطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية وخلوهم من فيروس كورنا الجديد؛ حيث جاءت العيّنة الثانية التي أخذت منهم وظهرت نتيجتها ظهر اليوم سليمة.



