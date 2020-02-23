"الصحة" السعودية تعلن عدم تسجيل أي إصابة بـ كورونا حتى الآن
أكدت وزارة الصحة السعودية، مجددا، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.
وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر مساء اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ 78767 شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم 23179 بينما توفي (2477).
وغادر الطلاب الحجر الصحي بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وإجراء الإجراءات الطبية المطلوبة كافة.
وقبل أسبوعين، وصل الطلاب العشرة إلى المملكة بعد صدور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي عهده الأمين، بإجلائهم من الصين حيث قامت وزارة الخارجية وسفارة خادم الحرمين الشريفين في الصين بجهود كبيرة لإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم إلى المملكة، وقد استقبلتهم الطواقم الطبية وجرى عزلهم لحين التأكد من سلامتهم.
وأعادت الوزارة التأكيد أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، مُطالبة الجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
ونصحت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق جميع دول العالم بالاستعداد لوصول حالات إصابة بفيروس كورونا إليها.