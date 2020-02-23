Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصحة" السعودية تعلن عدم تسجيل أي إصابة بـ كورونا حتى الآن

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أكدت وزارة الصحة السعودية، مجددا، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر مساء اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ 78767 شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم 23179 بينما توفي (2477).


وسبق أن أكدت وزارة الصحة السعودية، سلامة الطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية وخلوهم من فيروس كورنا الجديد؛ حيث جاءت العيّنة الثانية التي أخذت منهم وظهرت نتيجتها ظهر اليوم سليمة.

وغادر الطلاب الحجر الصحي بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وإجراء الإجراءات الطبية المطلوبة كافة.

وقبل أسبوعين، وصل الطلاب العشرة إلى المملكة بعد صدور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي عهده الأمين، بإجلائهم من الصين حيث قامت وزارة الخارجية وسفارة خادم الحرمين الشريفين في الصين بجهود كبيرة لإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم إلى المملكة، وقد استقبلتهم الطواقم الطبية وجرى عزلهم لحين التأكد من سلامتهم.

وأعادت الوزارة التأكيد أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، مُطالبة الجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

ونصحت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق جميع دول العالم بالاستعداد لوصول حالات إصابة بفيروس كورونا إليها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة قم فيروس كورونا تسجيل إصابة السعودية

أخبار تهمك

بعد عقوبات مباراة السوبر.. فايلر يستبعد ٩ لاعبين من موقعة الزمالك

منذ نصف ساعة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ نصف ساعة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 4 ساعات

اللاعب الخائن في البيرنابيو.. طلب ريال مدريد بعد رحيل رونالدو

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ ساعة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

منذ ساعتين و 50 دقيقة

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ حوالي 4 ساعات

ننفرد بنشر تفاصيل مقر وزارة الإعلام الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة عمرو فهمي سكرتير الكاف السابق

منذ أقل من ساعتين

خالد بيومي مهاجما الجنايني: ورط اتحاد الكرة في السوبر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أخلاق الفرسان.. نجم الزمالك يعتذر للاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مفاجأة في قائمة برشلونة لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

الصحة السعودية تتخذ إجراءات وقائية للقادمين من الصين

"الصحة" تؤكد عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة بكورونا في المملكة

سفارة المملكة في بنجلاديش تحذر مواطنيها من فيروس "كورونا"

"الصحة" السعودية: المملكة خالية من "كورونا" حتى الآن

"الصحة السعودية" تؤكد سلامة الطلاب القادمون من الصين

وزارة الصحة تتخذ إجراءات لمواجهة فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

05:34 م

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

02:35 م

اللاعب الخائن في البيرنابيو.. طلب ريال مدريد بعد رحيل رونالدو

05:00 م

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

12:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status