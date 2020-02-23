انطلاق اجتماع الأهلي الطارىء للرد على عقوبات السوبر

انطلق منذ قليل الاجتماع الطارئ لمجلس إدراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لبحث الرد على القرارات التي أصدرها اتحاد الكرة المصري بالأمس.

انطلق منذ قليل الاجتماع الطارئ لمجلس إدراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لبحث الرد على القرارات التي أصدرها اتحاد الكرة المصري بالأمس.