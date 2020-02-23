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انطلاق اجتماع الأهلي الطارىء للرد على عقوبات السوبر

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:30 م
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مجلس إدارة النادي الأهلي
مجلس إدارة النادي الأهلي
علي نبوي
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انطلق منذ قليل الاجتماع الطارئ لمجلس إدراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لبحث الرد على القرارات التي أصدرها اتحاد الكرة المصري بالأمس.


وحرص جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على حضور الاجتماع المنعقد بمقر النادي بالجزيرة باستثناء رانيا علواني عضو مجلس الإدارة.


ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة الأهلي القرارات التي صدرت بالأمس من اتحاد الكرة تجاه لاعبي الفريق الأول على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.


وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت مساء أمس السبت إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي حتى نهاية الموسم وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، بجانب إيقاف الثنائي ياسر إبراهيم وجونيور أجاي مباراتين وغرامة ٥٠ ألف جنيه لكل منهما.


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