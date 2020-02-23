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بإطلالة شتوية.. أحدث ظهور لباسم ياخور عبر "إنستجرام"

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:46 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان السوري باسم ياخور على التواصل الدائم مع متابعيه، ومشاركتهم صور من يومياته الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر باسم ياخور صورة له، ظهر فيها بإطلالة شتوية جذابة، وانهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه وجمهوره، وحرص "ياخور" على الرد عليها.


باسم ياخور

ممثل سوري ومخرج وكاتب تلفزيوني متميز مواليد عام 1971 في دمشق

_درس باسم ياخور وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في 1993م.

_قدم باسم ياخور ما يقارب ال95 عمل درامي ما بين المسلسلات التاريخية والكوميدية

_أول أعمال باسم ياخور كان مسلسل "عيلة خمس نجوم" كسلسلة دامت حتى عام 1998، ثم بعد ذلك انضم لنقابة الفنانين عام 1999م، ثم شارك في كل من مسلسل "يوميات جميل وهناء" بدور نعيم زوج مها.

 
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