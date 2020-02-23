محافظ كفرالشيخ: الاستعانة بطلاب التعليم الفني في صيانة المدارس والمستشفيات (صور)

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم الإستعانة بطلاب التعليم الفني فى جميع الأعمال الخاصة بالصيانة وتشكيل ولحام المعادن والكراسي بالمستشفيات والحدائق والمدارس، وربط خطوط الإنتاج بجميع مراحل التعليم، مؤكدا علي ربط التعليم الفني بالبيئة والمجتمع لتحقيق تنمية المحافظة.



وشدد محافظ كفرالشيخ، علي ضرورة ربط مدارس التعليم الفنى بالمصانع والإنتاج وسوق العمل، لثقل مهارات طلاب التعليم الفنى وتوفير العمالة الفنية الماهرة وتنمية الإنتاج وتحقيق الإستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطالب والمصنع فى آن واحد، لتعظيم سياسة العمل والإنتاج وإحداث تنمية حقيقية بالمجتمع، بالإضافة إلي مساعدة الطلاب علي اتخاذ القرارات الصحيحة لحياتهم العملية مبنية علي معلومات دقيقة عن احتياجات سوق العمل.



وكذلك العمل علي إكساب الطلاب والخريجين المهارات والقدرات اللازمة لربط طلاب وخريجي التعليم الفني بسوق العمل، لتكامل المنظومة من تعاون في بناء قدرات القوي البشرية والاستثمار في الثروة البشرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفقا لرؤية مصر 2030.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمدرسة كفرالشيخ الثانوية الصناعية بغرب مدينة كفرالشيخ، حيث تفقد قسم تشكيل ولحام المعادن، لافتا أن يوجد تشكيل لحام، كهرباء، غاز، مشيدًا بنماذج الطلاب ويتضمن " نموذج كرسي ثنائي، نموذج رباعي بتربيزة، وأوجوحة، ونموذج بوابات وقسم السيارات، وأشكال مصغرة لبوابات حديد، وتحاور مع الطلاب واطلع على دفاتر التحضير، واستمع للعديد من الطلبة والمدرسين.



كما تفقد محافظ كفرالشيخ قسم الجرارات، والكهرباء، والتبريد والتكييف، وقسم تشغيل المعان ويتضم " 20 مخرطة، و8 مقشطة نطاحة، و4 فريزة عامة، و4 مثقاب "، فضلًا عن تفقده لقسم السيارات ويضم " جهاز اختبار رشاشات، جهاز ترصيص العجل، طرمبات المقعد، جهاز فك وتركيب الإطارات، جهاز حجر تجليخ، لحام إطارات داخلي، جهاز برشمة تيل الفرامل، كومبروس (شاحن هواء)، مثقاب كهرباء، جهاز رفع المحركات.



