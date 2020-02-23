عاجل.. وفاة عمرو فهمي سكرتير الكاف السابق

يذكر أن، عمرو فهمي نجح في اجتياز دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006، والتحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015، وعمل كمساعد منسق ببطولة كأس العالم للشباب في تركيا 2013، كما عين مديرًا عامًا لبطولة أمم إفريقيا 2011 إلى 2014 للمحليين، وبعدها مديرا لبطولتي كأس الأمم الإفريقية 2013-2015، وعمل كمساعد منسق في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.