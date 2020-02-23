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عاجل.. وفاة عمرو فهمي سكرتير الكاف السابق

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:11 م
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عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
الفجر الرياضي
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توفى عمرو مصطفى فهمى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" السابق، بعد صراع مع مرض السرطان، فى سن 37 عاما.

وتولى عمرو فهمي مهمة سكرتير عام الكاف خلفًا للمغربى هشام العمراني قبل أن يتعرض للإقالة بسبب اتهام أحمد أحمد رئيس الكاف بالفساد.


يذكر أن، عمرو فهمي نجح في اجتياز دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006، والتحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015، وعمل كمساعد منسق ببطولة كأس العالم للشباب في تركيا 2013، كما عين مديرًا عامًا لبطولة أمم إفريقيا 2011 إلى 2014 للمحليين، وبعدها مديرا لبطولتي كأس الأمم الإفريقية 2013-2015، وعمل كمساعد منسق في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.
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