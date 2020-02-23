Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل جلسة كارتيرون مع لاعبي الزمالك قبل القمة

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:56 م
Advertisements
كارتيرون
كارتيرون
هاني عصام
Advertisements
اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع لاعبيه على هامش مران اليوم لتحفيزهم والشد من آزرهم قبل لقاء القمة أمام الأهلي غدًا الإثنين ببطولة الدوري.

وشدد كارتيرون على لاعبي الزمالك على ضرورة التركيز الكامل في مواجهة الغد وبذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الانتصار.

وأوضح المدرب للاعبيه بضرورة طي صفحة مباراة السوبر المصري بشكل نهائي ومن قبله لقاء الترجي التونسي في السوبر الافريقي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الغد.

وأشار كارتيرون إلى أن اللقاءات المقبلة صعبة على كافة المستويات وتحتاج لتركيز كامل منهم من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كارتيرون السوبر المصري الزمالك الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن حيثيات قرارات عقوبات السوبر المصري

منذ أقل من ساعة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

ننفرد بنشر تفاصيل مقر وزارة الإعلام الجديد

منذ أقل من ساعتين

بعد أزمة كورونا.. حسم مصير مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في قائمة برشلونة لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. براءة صانع ألعاب الزمالك من أزمة مباراة السوبر

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة عمرو فهمي سكرتير الكاف السابق

منذ ثلث ساعة

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تأهيل 8 لاعبين في الزمالك استعدادا للقمة

منذ 35 دقيقة

أخلاق الفرسان.. نجم الزمالك يعتذر للاعبي الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

منذ ساعة و 17 دقيقة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة جديدة لجماهير برشلونة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

جماهير الزمالك تؤازر الفريق قبل مواجهة الهلال بالسوبر

رسالة كارتيرون للاعبي الزمالك قبل لقاء الإنتاج

كارتيرون يحفز لاعبي الزمالك برسالة خاصة

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020: حسم مصير شيكابالا من مواجهة الترجي.. الشعباني يتحدي الأبيض بتصريحات نارية.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

الزمالك يحسم مصير كارتيرون قبل السوبر الإفريقي

أخبار الزمالك اليوم الخميس: حسم مصير كارتيرون.. تعليق نجم الترجي على مواجهة السوبر.. تحديد بديل كهربا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

12:35 م

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

03:16 م

مفاجأة في قائمة برشلونة لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

03:32 م

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

10:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status