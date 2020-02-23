تفاصيل جلسة كارتيرون مع لاعبي الزمالك قبل القمة



وشدد كارتيرون على لاعبي الزمالك على ضرورة التركيز الكامل في مواجهة الغد وبذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الانتصار.



وأوضح المدرب للاعبيه بضرورة طي صفحة مباراة السوبر المصري بشكل نهائي ومن قبله لقاء الترجي التونسي في السوبر الافريقي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الغد.



وأشار كارتيرون إلى أن اللقاءات المقبلة صعبة على كافة المستويات وتحتاج لتركيز كامل منهم من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير.





اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع لاعبيه على هامش مران اليوم لتحفيزهم والشد من آزرهم قبل لقاء القمة أمام الأهلي غدًا الإثنين ببطولة الدوري.