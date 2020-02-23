صاحب مطعم شهير عن أزمته مع محمد رمضان: "هاخد حق ابني اللى اتهان وصورتي اللي داس عليها"

قال الشيف ناصر البرنس، صاحب أحد المطاعم الشهيرة، إن الفنان محمد رمضان وفريقه غفلوه وقاموا بتصوير ما يشبه فيديو كليب او إعلان مسلسل، أمام مطعمه دون الحصول على أذن مسبق منه، مشيرًا إلى أن المكان له حرمة وهناك حرية شخصية لا يجب التعدي عليها، معقبًا: "لو جالنا بالأصول كنا عملنا اللي هو عايزه".

وأضاف "البرنس"، خلال حواره مع مقدم برنامج "حديث الشارع" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأحد، أنه لا توجد أزمة أو خلاف بينه وبين الفنان محمد رمضان، وكان منذ أسبوع يقوم بإعداد عزومه له في إعلان يقوم بتصويره، منوهًا بأنهم تواصله معه قبل وصولهم وكان هاتفه مغلق وتواصل مع إدارة المطعم وأبلغوهم بحضور محمد رمضان وبصحبته 20 شخص، وبعد علمه طلب من إدارة المطعم إعداد تربيزة لهم.

وتابع، أنه تواصل مع المصور الخاص به، وطلب منه الحضور لتسجيل فيديو لـ محمد رمضان، أثناء تناوله الطعام، وأيقظ نجله الطالب بالثانوية العامة من النوم للذهاب للمطعم لخدمة محمد رمضان، لكنه أهانه وداس على صورة البرنس بقدمه، وتفاجأ بمحمد رمضان يقوم بتسجيل فيديو قد يكون فيديو كليب أو مسلسل جديد، دون أذن منه، معربًا عن رفضه لاستغلال بعض القنوات المغرضة للواقعة ووصف محمد رمضان بالبلطجي، مؤكدًا أن محمد رمضان صديق له ولا يقبل أن يصفه أحد بالبلطجي، معقبًا: "لكن من حقي أرفض التصوير دون أذني حتى لا يتم محاسبتي من الضرائب، ومن حقي أن أرفض مقولته أنا البرنس، وهاخد حق ابني اللي اتهان وصورتي اللي اداس عليها".