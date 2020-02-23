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تعرف على مناطق انقطاع الكهرباء بالغردقة

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:54 م
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التيار الكهربائي
التيار الكهربائي
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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، فصل التيار الكهربائي، الثلاثاء المقبل، في عدة مناطق مختلفة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية التي تقوم بها فرق الصيانة بقطاع شبكات كهرباء بمحافظة البحر الأحمر طبقًا لخطة الصيانة. 

وأكد المركز فى بيانه الذي نشر على الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بالتنسيق مع قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق الحرفيين وسبرنج، والمناطق المحيطة بها، بعد غد الثلاثاء بدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وذكر البيان، أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تتم بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار بطريقة مفاجأة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دوري لإصدار بيانات بالمناطق التي سيتم فصل التيار عنها لأخذ الحيطة والحذر من مواطني تلك الأماكن.
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الكلمات المفتاحية

فصل التيار الكهرباء التيار الكهرباء

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