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عاجل.. براءة صانع ألعاب الزمالك من أزمة مباراة السوبر

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:50 م
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بن شرقي
بن شرقي
الفجر الرياضي
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برأت لجنة الانضباط باتحاد الكرة أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك من أزمة مباراة السوبر المصري ضد الأهلي في الإمارات

 

وجاء في حيثيات اللجنة عن أشرف بن شرقي: "قام الحكم بإنذاره عن فعل صدر منه أثناء المباراة ولم يثبت صدور أفعال منه بعد المباراة".

 

عقوبات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

 

1- إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

 

2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

 

3- إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

 

4- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

 

5- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

 

حيثيات عقوبات السوبر المصري

 

إيقاف كهربا: سوء سلوك ومحاولة الاعتداء على الحكم وعبد الله جمعة لاعب الزمالك

 

إمام عاشور: اعتداء على وليد سليمان لاعب الأهلي بالشلوت

 

أحمد زاهر إدارى الزمالك: اعتداء على 4 لاعبين من الأهلي

 

شيكابالا: سوء سلوك فقط كرد فعل على هتافات الجمهور ضده

 

عبد الله جمعة: استفزاز واستثارة جمهور الأهلي بعد السوبر

 

جونيور أجايي وياسر إبراهيم: استفزاز واستثارة جمهور الزمالك


 

 

 

 

 

 

 

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