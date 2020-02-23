عاجل.. براءة صانع ألعاب الزمالك من أزمة مباراة السوبر

برأت لجنة الانضباط باتحاد الكرة أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك من أزمة مباراة السوبر المصري ضد الأهلي في الإمارات

وجاء في حيثيات اللجنة عن أشرف بن شرقي: "قام الحكم بإنذاره عن فعل صدر منه أثناء المباراة ولم يثبت صدور أفعال منه بعد المباراة".

عقوبات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

1- إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

3- إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

4- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

5- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

حيثيات عقوبات السوبر المصري

إيقاف كهربا: سوء سلوك ومحاولة الاعتداء على الحكم وعبد الله جمعة لاعب الزمالك

إمام عاشور: اعتداء على وليد سليمان لاعب الأهلي بالشلوت

أحمد زاهر إدارى الزمالك: اعتداء على 4 لاعبين من الأهلي

شيكابالا: سوء سلوك فقط كرد فعل على هتافات الجمهور ضده

عبد الله جمعة: استفزاز واستثارة جمهور الأهلي بعد السوبر

جونيور أجايي وياسر إبراهيم: استفزاز واستثارة جمهور الزمالك



