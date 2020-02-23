قبيل افتتاحه.. تعرف على مشروع ترميم هرم زوسر المدرج

تفقد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، اليوم الأحد، منطقة آثار سقارة للوقوف على آخر الأعمال الجارية به لقرب افتتاح هرم زوسر المدرج بالمنطقة، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به.





وأوضح "وزيري" أن المشروع يأتي في إطار خطة وزارة السياحة والأثار للحفاظ على المواقع الأثرية وتطويرها والنهوض بخدمات الزائرين بها، ومشروع هرم سقارة هو أحد أهم المشاريع التي تنفذها الوزارة، فهرم زوسر هو أقدم بناء حجري في العالم.





وشمل مشروع الترميم، أعمال درء الخطور، والترميم الخارجي والداخلي للهرم شمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجري بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.





وقال "وزيري": إن مشروع الترميم بدأ عام ٢٠٠٦ وتوقفت الأعمال عام ٢٠١١ واستؤنف في نهاية عام ٢٠١٣، وشملت الأعمال الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجارٍ أعمال التسوية في الناحية الشرقية للهرم، وتمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.





ومن ناحيتها قالت إيمان زيدان، مساعدة الوزير لشئون الاستثمار وتنمية الموارد المالية: إن أعمال تطوير منطقة هرم سقارة شملت تمهيد الطريق من بداية بوابات المنطقة الأثرية وحتى الأسوار الخارجية لمدخل الهرم، بما يتماشى مع طبيعة المنطقة الأثرية لتسهيل وصول الزائرين بصفة عامة وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة.





وفي السياق ذاته، أوضحت داليا خطاب، المشرفة على إدارة تطوير المواقع الأثرية والمتاحف بمكتب وزير السياحة والأثار، أن عملية تطوير المنطقة تمت طبقا لخطة عمل متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف الحفاظ على المنطقة الأثرية وتوفير سبل الراحة والخدمات للزائرين.





ونوهت بأن أعمال التطوير تضمنت أيضا وضع لوحات إرشادية لتحديد مسار الزيارة للزائرين داخل المنطقة، ولوحات شارحة لتاريخ المنطقة والآثار الموجودة بها، وتوفير زي موحد للعاملين بالنظافة ولأفراد الأمن، مؤكدة أن جميع الخدمات يستطيع الزائر أن يلاحظها بمجرد وصوله إلى المنطقة الأثرية.



