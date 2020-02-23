خالد بيومي مهاجما الجنايني: ورط اتحاد الكرة في السوبر

حرص خالد بيومي، المحلل الرياضي الشهير، على التعليق حول أزمة أحداث مباراة السوبر المصري الأخيرة، والتي أقيمت بالإمارات.





وقال بيومي، إن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تسبب في أزمة لاتحاد الكرة في لقاء كأس السوبر المحلي بالإمارات.

وكان الجنايني على رأس الحضور للقاء السوبر المصري الذي جمع بين الأهلي والزمالك في العاصمة الإماراتية أبوظبي وانتهى بفوز الزمالك بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي.

وكتب بيومي عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "البنك الراعي لكرة القدم المصرية أرسل خطابا شديد اللهجة لاتحاد الكرة اعتراضا على رئيس اللجنة، لأنه كان يرتدي شعار بنك آخر يعمل فيه خلال مباراة السوبر".

ويعمل الجنايني في أحد البنوك الكبرى في مصر بينما يرعى اتحاد الكرة المصري بنك آخر.