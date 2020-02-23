Advertisements
Advertisements
Advertisements

تراجع في مؤشر السوق السعودي اليوم الأحد

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 0.3 % عند 7983 نقطة (- 24 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات ريال.

وارتفع سهم “أرامكو السعودية” اليوم الأحد بنحو 1.19 % عند 34.05 ريال للسهم.

فيما أنهت أسهم “مصرف الإنماء” و”إس تي سي” و”السعودية للكهرباء” و”البحري” و”بنك البلاد” و”مجموعة سامبا” و”السعودي الفرنسي” و”بنك الجزيرة”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

*شركة النفط "أرامكو"
هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.

وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقًا لتقدير صحيفة فاينانشال تايمز.

فيما رجحت مجلة اكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليون دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وغوغل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج التي نشرت الأرباح خلال عام لأول مرة في تاريخ أرامكو استنادا على بيان موديز للتصنيف الائتماني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مؤشر السوق السعودي أرامكو

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على بديل ياسر إبراهيم أمام الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

انتهاء موسم هازارد في ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة: ولو.. القمة في موعدها ولا نية لتأجيلها

منذ 40 دقيقة

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مدة غياب هازارد تصدم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تعليق مثير من زيدان بعد الخسارة المفاجأة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ نصف ساعة

الأهلي يرد عبر "الفجر الرياضي" على أنباء تأجيل القمة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات ساخنة.. عبد الله السعيد يحرج نجوم الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على سعر إغلاق سهم "أرامكو" اليوم الأربعاء

تعرف على سعر إغلاق سهم "إرامكو" اليوم الأحد

الكشف عن سعر إغلاق سهم "أرامكو" اليوم الأثنين

تعرف على سعر إغلاق سهم "أرامكو" اليوم الثلاثاء

تراجع في سعر سهم "أرامكو" اليوم الأربعاء

انخفاض سعر سهم أرامكو في نهاية جلسة اليوم الأربعاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:35 م

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

02:08 م

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

02:35 م

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

10:50 ص

انتهاء موسم هازارد في ريال مدريد

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status