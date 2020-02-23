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انتهاء موسم هازارد في ريال مدريد

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:42 م
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هازارد
هازارد
وكالات
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أصدر نادي ريال مدريد، بيانًا رسميًا حول الإصابة التي تعرض لها البلجيكي إيدين هازارد خلال مباراة ليفانتي أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد في بيانه: "بعدما خضع هازارد للفحوصات الطبية اليوم، تم تشخيص إصابته بشق في عظمة الشظية اليمنى، وفي انتظار التطورات".

وخرج هازارد من أرض الملعب وهو يشعر بالألم بعد التحامه مع خورخي ميرامون لاعب ليفانتي، ووضع ضمادة على قدمه أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.

وتلقى ريال مدريد الخسارة بهدف دون رد، ليتراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة، قبل لقاء الكلاسيكو في الجولة المقبلة.

وأكدت الصحف الإسبانية أن هازارد سيغيب على الأقل لمدة شهرين بينما ذهبت صحيفة "ماركا" إلى موسم هازارد انتهى تقريبَا

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