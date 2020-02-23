Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس البرلمان يتلقى إخطارا بوفاة النائب علي الكيال

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:42 م
Advertisements
علي عبد العال
علي عبد العال
عبداللطيف هيبة
Advertisements
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إنه تلقى كتاب وزير الداخلية، يخطر المجلس بوفاة النائب علي الكيال، نائب دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، وتقدمه بخالص التعازي للمجلس.

وتقدم "عبد العال" بخالص التعازي في وفاة النائب علي الكيال، داعيا المولى عز وجل له بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لأسرته، ودعا المجلس للوقوف دقيقة حدادا على روحه، وقراءة الفاتحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة النائب علي الكيال وزير الاخلية مجلس النواب علي عبد العال بوابة الفجر النائب علي الكيال الفجر

أخبار تهمك

اتحاد الكرة: ولو.. القمة في موعدها ولا نية لتأجيلها

منذ 37 دقيقة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرد عبر "الفجر الرياضي" على أنباء تأجيل القمة

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعليق مثير من زيدان بعد الخسارة المفاجأة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 7 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يستقر على بديل ياسر إبراهيم أمام الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

رغم تصريحات مرتضى.. خطوة جديدة تؤكد مشاركة الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

انتهاء موسم هازارد في ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مدة غياب هازارد تصدم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ حوالي 14 ساعة

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ أقل من ساعة

تصريحات ساخنة.. عبد الله السعيد يحرج نجوم الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك ينعي شقيقة هاني زادة

مجلس الدولة ينعى ضحايا حادث حريق محطة مصر

"غرفة القاهرة التجارية" تقدم التعازي لأسر ضحايا حادث محطة مصر

رئيس جامعة حلوان يتمنى الشفاء العاجل للطالب المصاب بحادث الأوتوستراد

محافظ الشرقية ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء في وفاة رئيس حي أول الزقازيق "صور"

بالفيديو.. دقيقة حداد على روح البرلماني الراحل محمد بدوي دسوقي بـ"نقل النواب"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:35 م

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

02:08 م

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

10:50 ص

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

11:13 ص

انتهاء موسم هازارد في ريال مدريد

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status