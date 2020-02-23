التربية الخاصة بالفيوم تحصد المركز الأول في ألعاب القوى

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم "إدارة التربية الخاصة"، اليوم الأحد، في نهائيات بطولة الجمهورية لذوي القدرات الخاصة بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة 24 محافظة على مستوى الجمهورية، في ألعاب القوى فكري وسمعي ومسرح صم وكرة القدم فكري.

حصلت الفيوم على المركز الأول في ألعاب القوى فكري وسمعي بعدد عشر ميداليات "6 ميداليات ذهب - و3 ميداليات فضة - ميدالية برونز"، وبالتالي تم تصنيف الفيوم مركز أول ألعاب القوى.



