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التربية الخاصة بالفيوم تحصد المركز الأول في ألعاب القوى

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:20 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم "إدارة التربية الخاصة"، اليوم الأحد، في نهائيات بطولة الجمهورية لذوي القدرات الخاصة بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة 24 محافظة على مستوى الجمهورية، في ألعاب القوى فكري وسمعي ومسرح صم وكرة القدم فكري.

حيث فاز طلاب التربية الخاصة بالمراكز التالية على مستوى الجمهورية:

حصلت الفيوم على المركز الأول في ألعاب القوى فكري وسمعي بعدد عشر ميداليات "6 ميداليات ذهب - و3 ميداليات فضة - ميدالية برونز"، وبالتالي تم تصنيف الفيوم مركز أول ألعاب القوى.

كما حصلت الفيوم على المركز الرابع في كرة القدم فكري، والمركز الرابع في مسابقات العروض المسرحية للصم من مجموع 14 محافظة مشاركة "مسرحية الخليفة العادل بمشاركة 10 طلاب من مدرستي الأمل للصم بنين، ومدرسة الأمل للصم بنات".
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