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البيئة: استقرار حالة الجراد الصحراوي في المنطقة الشرقية

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:19 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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ذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، استقرار حالة الجراد الصحراوي في المنطقة الشرقية.

يأتي ذلك بعدما تمكنت الفرق الميدانية من معالجة 2600 هكتار في المحافظات والمناطق الزراعية والمراكز الحدودية، مشيرة إلى عدم وجود أسراب داخل المدن سوى بقع متفرقة في بعض الأماكن.

ووفقًا لصحيفة "البلاد، أوضحت الوزارة، أن 43 فرقة ميدانية تعمل في استكشاف ومكافحة أسراب الجراد في جميع محافظات المنطقة الشرقية، حيث أكملت استكشاف أغلب المناطق الزراعية والمدن القرى، باستخدام 1950 لتر من المبيدات، مشيرة إلى أن نتائج المكافحة مرضية، وتتابع الفرق الميدانية حركة الأسراب، ومتى ما استقرت في منطقة ما يتم مكافحتها مباشرة.

وعن حالة الجراد في المحافظات والمدن والمناطق الزراعية، أفادت الوزارة، أن محافظات الدمام وحفر الباطن خالية تمامًا من الجراد، وتوجد بقايا أسراب في محافظات الخبر، والقطيف، والأحساء، وبقيق، بالإضافة إلى القرية العلياء، وأطفيح، وغرب المطار، كما تتواجد أسراب الجراد في كل من طريق الرياض الدمام السريع، ومليجة، والصرار، والحدود السعودية الكويتية، ولم تشاهد أسراب على الحدود السعودية العمانية.

وأشارت الوزارة، إلى أن فرق المكافحة الميدانية التابعة لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، تواصل عمليات الاستكشاف والمتابعة في جميع محافظات المنطقة الشرقية، ويجري التنسيق مع الجهات الشريكة والمساندة، لتغطية جميع المزارع، وخارج النطاق العمراني، والأحياء السكنية داخل النطاق العمراني، مع استمرار تأمين الدعم الفني والمادي بالمبيدات الحشرية اللازمة من قبل فرع الوزارة.

وتنفذ الوزارة، خطط موسمية لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، حيث ينفذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في مناطق المملكة، ويوفر جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.
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الكلمات المفتاحية

المنطقة الشرقية الجراد البيئة

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