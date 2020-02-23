Advertisements
Advertisements
Advertisements

"تشريعية البرلمان" توافق على تعديل قانون الشهر العقاري

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:18 م
Advertisements
بهاء الدين أبو شقة
بهاء الدين أبو شقة
عبداللطيف هيبة
Advertisements
وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

ويهدف مشروع القانون إلى تسيير إجراءات نقل الملكية، ومعالجة مشكلة عدم تسجيل الملكية، بسبب عزوف كثير من المواطنين عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات، ووقوع حلقات البيع العرفي بين المواطنين.  

ويتضمن مشروع القانون، إضافة مادة واحدة برقم 35 مكررًا تنص على: "إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما، يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر، أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض، وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال  سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قانون الشهر العقاري بوابة الفجر بهاء الدين أبو شقة الفجر البرلمان

أخبار تهمك

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق مثير من زيدان بعد الخسارة المفاجأة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ ساعتين

الأهلي يستقر على بديل ياسر إبراهيم أمام الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

رغم تصريحات مرتضى.. خطوة جديدة تؤكد مشاركة الزمالك في القمة

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ نصف ساعة

الأهلي يرد عبر "الفجر الرياضي" على أنباء تأجيل القمة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. علاء مبارك يكشف تفاصيل تدهور الحالة الصحية لوالده

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. مدة غياب هازارد تصدم ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصريحات ساخنة.. عبد الله السعيد يحرج نجوم الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 3 ساعات

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"البرلمان" يوافق "نهائيًا" على تعديلات قانون الضريبة على الدخل

بعد موافقة "البرلمان".. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الضريبة على الدخل

بعد تصديق السيسي عليه.. كل ما تريد معرفته عن قانون أملاك الدولة

عمر مروان يكشف تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء

قيادي بـ"مستقبل وطن": قانون التصالح في مخالفات البناء سيرضى المواطن ويحفظ حق الدولة

بعد موافقة البرلمان.. النص الكامل لقانون التصالح في مخالفات البناء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:35 م

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

02:08 م

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

10:50 ص

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

11:13 ص

عاجل.. مدة غياب هازارد تصدم ريال مدريد

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status