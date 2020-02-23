"الاتصالات": الانتهاء من مركز الخدمات البريدية بمقر جامعة سوهاج





انتهت الهيئة القومية للبريد من انشاء مركز الخدمات البريدية بمقر جامعة سوهاج الجديد، وتم بدء العمل فعليا بالمركز لتقديم كافة الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية المتكاملة للطلاب، والعاملين، واعضاء هيئة التدريس، والمترددين على الجامعة.





يأتي ذلك في إطار توجيهات عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته لمقر جامعة سوهاج الجديد في مطلع يناير الماضي؛ حيث شهدت الزيارة لقائه مع طارق الفقي محافظ سوهاج، واحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج وخلال اللقاء وافق عمرو طلعت على الطلب الذي تقدم به السيد رئيس جامعة سوهاج لانشاء مركز للخدمات البريدية بمقر الجامعة الجديد؛ موجها نحو الانتهاء من إنشاء المركز في أسرع وقت؛ وبالفعل تم الانتهاء من انشاء المركز خلال شهرين.





وأكد عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد على أنه قد تم البدء في انشاء المركز في اليوم التالي لزيارة السيد الوزير لمقر جامعة سوهاج الجديد وذلك بناء على تعليمات السيد الوزير؛ موضحًا أنه قد تم تزويد المركز بأحدث الانظمة والحلول التكنولوجية المتطورة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين المترددين على الجامعة والتي تشمل خدمات سداد مخالفات المرور والحصول علي شهادة براءة الذمة واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلي، وشهادات الزواج والطلاق والوفاة، وتجديد بطاقات الرقم القومي وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة الى كافة الخدمات المالية والبريدية الأخرى.