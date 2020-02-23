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بتكلفة ٢٦ مليون جنيه.. افتتاح فرع البنك الأهلي بمدينة قنا الجديدة

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:00 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، فرع البنك الأهلي المصري بمنطقة مجمع البنوك بمدينة قنا الجديدة.

حضر الافتتاح أحمد سلطان، رئيس فروع البنك الأهلي المصري، بشمال وجنوب الصعيد، والمهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، وخالد عبد الله مدير منطقة فروع البنك الأهلي المصري بقنا.

وأكد المحافظ على أهمية دور القطاع المصرفي في المساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التي يقدمها في تمويل المشروعات العملاقة والمتوسطة، وكذا تمويل المشروعات الصغيرة بما يساعد في إتاحة فرص العمل، بالإضافة إلى دورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التي تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

من جانبه، قال أحمد سلطان، إن افتتاح الفرع الجديد يأتي في إطار خطة البنك التي تهدف الى زيادة عدد فروع تقديم الخدمة للتيسير على المواطنين، مشيرا إلى أن هذا الفرع مقام على مساحة ٤٠٠ م٢ بتكلفة مالية بلغت ٢٦ مليون جنيه.
بتكلفة ٢٦ مليون جنيه.. افتتاح فرع البنك الأهلي بمدينة قنا الجديدة
بتكلفة ٢٦ مليون جنيه.. افتتاح فرع البنك الأهلي بمدينة قنا الجديدة
بتكلفة ٢٦ مليون جنيه.. افتتاح فرع البنك الأهلي بمدينة قنا الجديدة
بتكلفة ٢٦ مليون جنيه.. افتتاح فرع البنك الأهلي بمدينة قنا الجديدة
بتكلفة ٢٦ مليون جنيه.. افتتاح فرع البنك الأهلي بمدينة قنا الجديدة
بتكلفة ٢٦ مليون جنيه.. افتتاح فرع البنك الأهلي بمدينة قنا الجديدة
بتكلفة ٢٦ مليون جنيه.. افتتاح فرع البنك الأهلي بمدينة قنا الجديدة
بتكلفة ٢٦ مليون جنيه.. افتتاح فرع البنك الأهلي بمدينة قنا الجديدة
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الكلمات المفتاحية

مدينة قنا الجديدة محافظ قنا بوابة الفجر الفجر البنك الأهلي

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