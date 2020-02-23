تحصين 12 ألف حيوان بالأقصر ضد "الجلد العقدي"

تواصل مديرية الطب البيطري بالأقصر، اليوم الأحد، شن حملاتها المكثفة لتحصين الأبقار ضد مرض الجلد العقدي، بمختلف ربوع المحافظة.



وقال الدكتور عاطف أحمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر: إن المحافظة شهدت قبل ثلاث سنوات انتشارًا لمرض الجلد العقدي بين الأبقار والجاموس، ما أدى إلى خسائر فادحة وصلت إلى نحو 30% من الحيوانات.



وأضاف، أن الحملات المستمرة التي تشنها مديرية الطب البيطري في الأقصر، نجحت في القضاء على هذا المرض، وأنه يجري في الوقت الحالي، استهداف تحصين 40 ألف حيوان من الأبقار والجاموس، من خلال 13 لجنة تطعيم، تعمل يوميًا بربوع المحافظة كافة.



وأوضح، أن الحملات أسفرت حتى الآن، منذ انطلاقها، عن تحصين ما يقرب من 12 ألف حيوان، عن طريق طرق الأبواب، مناشدًَا كافة ملاك المواشي بتقديم أبقارهم إلى اللجان لتحصينها من المرض.

