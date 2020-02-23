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نادي الهلال في المركز الثامن عالمياً متفوقاً على يوفنتوس وبايرن ميونيخ

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:58 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثامن عالميًا، بحسب أحدث تصنيف صادر عن موقع «clubworldranking».

وتقدم الهلال من المركز التاسع إلى الثامن بعدما وصل رصيده إلى 10791 نقطة، متفوقًا على أندية كبرى في مقدمتها يوفنتوس الإيطالي صاحب المركز الـ10، وبايرن ميونخ الألماني صاحب المركز الـ11، وتشيلسي الإنجليزي الـ14، وريال مدريد الإسباني الـ15.

وضمت قائمة أفضل 100 فريق على مستوى العالم 5 أندية سعودية هي الهلال في المركز الثامن والنصر صاحب المركز الـ25، ثم الأهلي الـ64، والاتحاد الـ67، وأخيرًا التعاون الـ83.

ويحتل الهلال حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحرفين موسم 2019-2020 برصيد 44 نقطة، كما أنه حامل لقب دوري أبطال آسيا موسم 2018-2019.

وعلى مستوى المراكز الخمسة الأولى، فقد احتل حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ليفربول الإنجليزي المركز الأول ومن خلفه برشلونة الإسباني وريفير بليت الأرجنتيني وفلامينجو البرازيلي ثم فالنسيا الإسباني.

نادي الهلال السعودي:

هو نادٍ رياضيّ، ثقافيّ، اجتماعيّ سعودي أُسس عام 1957، مقرّه في العاصمة السعودية الرياض ويعتبر الفريق الأول في السعودية من حيث عدد البطولات المحلية، وأكثر الأندية الآسيوية فوزًا بالبطولات القارية بمختلف مسمياتها، إذ تبلغ عدد بطولاته الرسمية على المستوى المحلي والإقليمي والقاري 62 بطولة، والاجمالية سواء كانت رسمية أو ودية 97 بطولة. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم نادي الهلال السعودي المرتبة التاسعة والسبعين عالميا في قائمة أفضل 100 فريق كرة قدم في العالم خلال فترة القرن العشرين من حيث تحقيق البطولات المحلية والقارية من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.
السعودي على لقب نادي القرن في قارة آسيا وذلك خلال فترة (1901-2000).
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الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد ‏بايرن ميونيخ الهلال

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