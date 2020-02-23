خلطات طبيعية لتقشير الجسم في المنزل

ننشر لكم أفضل الخلطات الطبيعية لتقشير بشرة الجسم في المنزل بكل سهولة، للحصول على بشرة مشرقة وناعمة





خلطة الحليب واللوز

اخلطي كميات متساوية من مسحوق الحليب كامل الدسم واللوز المطحون، وافركي بها جسمك جيداً.

بعدها، شطفي جسمك بالماء الدافئ.





خلطة ملح البحر وزيت البرتقال

اخلطي كميات مناسبة من ملح البحر وزيت الليمون العطري، ودلكي بالخليط بشرة جسمك لمدة عشر دقائق. بعدها، شطفي جسمك بالماء الدافئ.





خلطة زيت اللوز الحلو والفيتامين E

اخلطي كميات كافية من زيت اللوز الحلو والفيتامين E حيث يمكنك الحصول عليه من كبسولات في الصيدلية، وافركي بالخليط بشرة جسمك بحركات دائرية هادئة لمدة ربع ساعة.

بعدها، شطفي جسمك بالماء الدافئ.





خلطة العسل والسكر

قومي بتسخين كوب من العسل الى أن يصبح سائلاً لكن لا يجب أن يكون ساخناً بدرجة كبيرة.

من ثم، أضيفي إليه ملعقتين كبيرتين من أحد الزيوت التي اخترتها.

بعدها، أضيفي الى مزيج العسل والزيت نصف كوب من السكر الأبيض أو البني.

حركي المكونات جيداً، وافركي بها بشرة جسمك بهدوء باستخدام أطراف أصابعك ولمدة عشر دقائق.

بعدها، شطفي جسمك جيداً بالماء الدافئ.