Advertisements
Advertisements
Advertisements

خلطات طبيعية لتقشير الجسم في المنزل

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
ننشر لكم أفضل الخلطات الطبيعية لتقشير بشرة الجسم في المنزل بكل سهولة، للحصول على بشرة مشرقة وناعمة

خلطة الحليب واللوز
اخلطي كميات متساوية من مسحوق الحليب كامل الدسم واللوز المطحون، وافركي بها جسمك جيداً. 
بعدها، شطفي جسمك بالماء الدافئ.

خلطة ملح البحر وزيت البرتقال
اخلطي كميات مناسبة من ملح البحر وزيت الليمون العطري، ودلكي بالخليط بشرة جسمك لمدة عشر دقائق. بعدها، شطفي جسمك بالماء الدافئ.

خلطة زيت اللوز الحلو والفيتامين E
اخلطي كميات كافية من زيت اللوز الحلو والفيتامين E حيث يمكنك الحصول عليه من كبسولات في الصيدلية، وافركي بالخليط بشرة جسمك بحركات دائرية هادئة لمدة ربع ساعة. 
بعدها، شطفي جسمك بالماء الدافئ.

خلطة العسل والسكر
قومي بتسخين كوب من العسل الى أن يصبح سائلاً لكن لا يجب أن يكون ساخناً بدرجة كبيرة. 
من ثم، أضيفي إليه ملعقتين كبيرتين من أحد الزيوت التي اخترتها. 
بعدها، أضيفي الى مزيج العسل والزيت نصف كوب من السكر الأبيض أو البني.
حركي المكونات جيداً، وافركي بها بشرة جسمك بهدوء باستخدام أطراف أصابعك ولمدة عشر دقائق. 
بعدها، شطفي جسمك جيداً بالماء الدافئ.
Advertisements

أخبار تهمك

تعليق مثير من زيدان بعد الخسارة المفاجأة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 6 ساعات

هازارد.. الصفقة الفاشلة في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة السوبر وعقوبات لجنة الانضباط

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب إبراهيم حسن .. المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه لصالح النجوم

منذ حوالي 9 ساعات

المباريات التى يغيب عنها لاعبو الأهلي بعد الإيقاف من اتحاد الكرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ حوالي 12 ساعة

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصريحات ساخنة.. عبد الله السعيد يحرج نجوم الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يطلب "حيثيات" إيقاف نجومه

منذ 34 دقيقة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. علاء مبارك يكشف تفاصيل تدهور الحالة الصحية لوالده

منذ أقل من ساعتين

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ أقل من ساعة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ ساعتين و 18 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:35 م

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

10:50 ص

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

11:13 ص

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

10:25 ص

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

09:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status