عاجل.. وقف دعوى بطلان انتخابات الأهلي لأسباب دستورية

قضت محكمة القضاء الإداري بوقع الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر أعضاء بالنادي الأهلي لبطلان انتخابات النادي التي فاز محمود الخطيب وقائمته تعليقياً لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 68 من اللائحة الإسترشادية للنادي الأهلي.





وحملت الدعوى رقم 11421 لسنة 72 قضائية إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.





عقوبات الأهلي والزمالك في السوبر المصري





1- إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.





2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.





3- إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.





4- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.





5- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.





حيثيات عقوبات السوبر المصري





إيقاف كهربا: سوء سلوك ومحاولة الاعتداء على الحكم وعبد الله جمعة لاعب الزمالك





إمام عاشور: اعتداء على وليد سليمان لاعب الأهلي بالشلوت





أحمد زاهر إدارى الزمالك: اعتداء على 4 لاعبين من الأهلي





شيكابالا: سوء سلوك فقط كرد فعل على هتافات الجمهور ضده





عبد الله جمعة: استفزاز واستثارة جمهور الأهلي بعد السوبر





جونيور أجايي وياسر إبراهيم: استفزاز واستثارة جمهور الزمالك































