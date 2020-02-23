"العصار" يعلن موعد إنتاج أول أتوبيس كهربائي

قال الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن هناك توجه للدولة نحو إنتاج أول أتوبيس كهربائي في بداية شهر نوفمبر المُقبل، وستكون أتوبيسات تعمل داخل المُدن.

وأوضح أن الأولوية لمصر في مجال صناعة السيارات الكهربائية ستكون للأوتوبيسات، لافتا إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركة "فوتون" لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر بمعدل 500 أتوبيس سنويا لمدة 4 سنوات بإجمالي 2000 أتوبيس، مع إمكانية رفع هذا العدد إلى 5000 أتوبيس.





جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة، عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، حول استراتيجية صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها في ضوء التطور التكنولوجي وانتشار السيارات الكهربائية، بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي.



