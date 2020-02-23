Advertisements
Advertisements
Advertisements

"العصار" يعلن موعد إنتاج أول أتوبيس كهربائي

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:57 م
Advertisements
محمد العصار
محمد العصار
عبداللطيف هيبة
Advertisements
قال الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن هناك توجه للدولة نحو إنتاج أول أتوبيس كهربائي في بداية شهر نوفمبر المُقبل، وستكون أتوبيسات تعمل داخل المُدن.

وأوضح أن الأولوية لمصر في مجال صناعة السيارات الكهربائية ستكون للأوتوبيسات، لافتا إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركة "فوتون" لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر بمعدل 500 أتوبيس سنويا لمدة 4 سنوات بإجمالي 2000 أتوبيس، مع إمكانية رفع هذا العدد إلى 5000 أتوبيس.

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة، عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، حول استراتيجية صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها في ضوء التطور التكنولوجي وانتشار السيارات الكهربائية، بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي.

كما أعلن العصار، عن الاتفاق مع شركة "جيلي" الصينية لصناعة السيارات على تصنيع سيارات الركوب الكهربائية، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء محطات الشحن بالتوارزي مع تصنيع السيارات الكهربائية والشراكة مع شركات مُتخصصة في هذا المجال.

وأضاف أن الأتوبيسات السياحية الكهربائية سيكون لها مواصفات خاصة تختلف عن الأتوبيسات داخل المُدن، لافتا إلى أنه يتم توقيع مُذكرة تفاهم مع شركة أمريكية مُتخصصة في صناعة تلك الأتوبيسات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الانتاج الحربي محمد العصار بوابة الفجر الفجر الانتاج الحربي أتوبيس الكهرباء

أخبار تهمك

المباريات التى يغيب عنها لاعبو الأهلي بعد الإيقاف من اتحاد الكرة

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات ساخنة.. عبد الله السعيد يحرج نجوم الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

منذ حوالي 4 ساعات

هازارد.. الصفقة الفاشلة في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

بسبب إبراهيم حسن .. المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه لصالح النجوم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة السوبر وعقوبات لجنة الانضباط

منذ ساعة و نصف

الأهلي يطلب "حيثيات" إيقاف نجومه

منذ 34 دقيقة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. علاء مبارك يكشف تفاصيل تدهور الحالة الصحية لوالده

منذ أقل من ساعتين

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق مثير من زيدان بعد الخسارة المفاجأة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"العصار" و"نصار" يشهدان توقيع اتفاقية للتصنيع المشترك للأوتوبيسات الكهربائية خلال زيارتهما للصين

"العصار" يتابع مع مسئولي شركة "فوتون" الصينية تصنيع المركبات الكهربائية

وزاراتان ومحافظتان يتابعون مع شركة "فوتون" الصينية مشروع تصنيع الأتوبيسات

وزير الإنتاج الحربي يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع "جيلي" الصينية

وزير الإنتاج الحربي يكشف موعد إنتاج مصر أول سيارة كهربائية

"العصار" يشهد توقيع مذكرة إنشاء مصنع لمحطات شحن السيارات بالكهرباء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:35 م

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

10:50 ص

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

11:13 ص

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

10:25 ص

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

09:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status